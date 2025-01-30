Burcu Özberk’in Londra kararı! İngiltere’de ‘ev’leniyor!

Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk, Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.

Ünlü oyuncu, bir süre önce ise kendi isteğiyle ekranlara ara verdi. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk,

Burcu Özberk, dil eğitimi almak için gittiği Londra'yı çok sevince ev almaya karar verdi. Oyuncu, kısa süre içerisinde beğendiği evi satın alacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; kendi isteğiyle bir süredir ekranda olmayan Burcu Özberk, uzun süre dil eğitimi almak için gittiği Londra'yı çok sevdi.