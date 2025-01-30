Burcu Özberk’in Londra kararı! İngiltere’de ‘ev’leniyor!

Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk, Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.
Ünlü oyuncu, bir süre önce ise kendi isteğiyle ekranlara ara verdi. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk,
Burcu Özberk, dil eğitimi almak için gittiği Londra'yı çok sevince ev almaya karar verdi. Oyuncu, kısa süre içerisinde beğendiği evi satın alacak.
Milliyet'te yer alan habere göre; kendi isteğiyle bir süredir ekranda olmayan Burcu Özberk, uzun süre dil eğitimi almak için gittiği Londra'yı çok sevdi.
Gelen projeleri okumaya yeni başlayan oyuncu, bu dönemde de yine İngiltere'ye gitti. Yıllardır ara vermeden kamera karşısına geçen Özberk, Londra'dan ev almak için kolları sıvadı.
Emlakçılarla görüşen ve evlere gidip bakan oyuncu, kısa bir süre sonra ise İngiltere'den ev alacak.
Fiyatları araştıran Özberk'in dil eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldığı öğrenildi.
Oyuncunun, yaz aylarının bir kısmını da Ege'nin yanı sıra Londra'da geçireceği ve arkadaşlarını da götüreceği söyleniyor.