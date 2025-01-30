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Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Survivor 2025'te mücadele eden İsmail Balaban, 25. bölüm fragmanındaki bir detayla herkesi şaşkına çevirdi. Ayşe Yüksel ile gerilim yaşayan Balaban, eşi İlayda Şeker'e "Ayşe'yi takipten çık" diye seslendi. İkilinin arasındaki anlaşmazlığa dahil olan İlayda Şeker2in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:19
Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Survivor All Star'ın 25. bölüm fragmanına İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den ricası damga vurdu.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ile gerilim yaşadı. Ada konseyinde de karşı karşıya gelen ikilinin tartışmasına Balaban'ın eşi İlayda Şeker de dahil oldu.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

"KENDİ HIRSININ KURBANI OLDU"

Ada konseyinde tartışan ikiliden Ayşe, İsmail için "Kendi hırsının kurbanı oldu. Bugünkü davranışı son noktayı koydu. Kendi eşine bu şekilde gidilse ne tepki verirsin mesela?" ifadelerini kullandı.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Ayşe'nin sözlerine sinirlenen İsmail Balaban, konseyde eşi İlayda Şeker'e seslenerek "Ayşe'yi takipten çık" diyerek herkesi şaşırttı.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

İLAYDA EŞİNİ DİNLEDİ

İsmail'in bu açıklamalarının hemen ardından İlayda Şeker'in Ayşe Yüksel'i Instagram'dan takipten çıkardığı görüldü.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Daha sonra Instagram sayfasında bir açıklamada bulunan Şeker, yayınladığı videoda kendisine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Bu arada saçma yorum yapanlar. Bakın arkadaşlar avukatlarımız her fotoğrafın altındaki yorumları okuyor.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Screenshotları, ss'leri zaten alıyorlar. Yapmayın, iki gün sonra bakın evinize kağıt geldiğinde, özür dileriz vs yapmayın ne gerek var.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Biz sizi bir yerlere vermek istemiyoruz. Sonra dava sonuçlanıyor, bana yazıyorsunuz. Yapmayın gerek yok. Ne gerek var. Ben burada bu kadar sinirlenmiyorum.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Biliyorsunuz ben de katıldım 2021 yılında. Orası öyle bir yer. Orada birbirinizi yiyorsunuz dışarı çıkınca, merhaba nasılsın aa öyle mi oldu.

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Bakın açsınız, çok zor şartlarda yarışıyorlar. Yani inanmazsınız. Zaten orada İsmail'in üstüne çok gidiyorlar fark ettiyseniz. Yapmayın benim kocam zaten gerekeni yapıyor. Rahat olun siz."

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

İsmail Balaban ve İlayda Şeker

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

İsmail Balaban ve İlayda Şeker

Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

İsmail Balaban ve İlayda Şeker