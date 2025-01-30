Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Daha sonra Instagram sayfasında bir açıklamada bulunan Şeker, yayınladığı videoda kendisine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Bu arada saçma yorum yapanlar. Bakın arkadaşlar avukatlarımız her fotoğrafın altındaki yorumları okuyor.

Screenshotları, ss'leri zaten alıyorlar. Yapmayın, iki gün sonra bakın evinize kağıt geldiğinde, özür dileriz vs yapmayın ne gerek var.

Biz sizi bir yerlere vermek istemiyoruz. Sonra dava sonuçlanıyor, bana yazıyorsunuz. Yapmayın gerek yok. Ne gerek var. Ben burada bu kadar sinirlenmiyorum.

Biliyorsunuz ben de katıldım 2021 yılında. Orası öyle bir yer. Orada birbirinizi yiyorsunuz dışarı çıkınca, merhaba nasılsın aa öyle mi oldu.