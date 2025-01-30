Survivor İsmail Balaban’dan eşi İlayda Şeker’i harekete geçiren istek! Ayşe Yüksel hamlesinin ardından açıklama...

Survivor All Star'ın 25. bölüm fragmanına İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den ricası damga vurdu.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ile gerilim yaşadı. Ada konseyinde de karşı karşıya gelen ikilinin tartışmasına Balaban'ın eşi İlayda Şeker de dahil oldu.
"KENDİ HIRSININ KURBANI OLDU"
Ada konseyinde tartışan ikiliden Ayşe, İsmail için "Kendi hırsının kurbanı oldu. Bugünkü davranışı son noktayı koydu. Kendi eşine bu şekilde gidilse ne tepki verirsin mesela?" ifadelerini kullandı.
Ayşe'nin sözlerine sinirlenen İsmail Balaban, konseyde eşi İlayda Şeker'e seslenerek "Ayşe'yi takipten çık" diyerek herkesi şaşırttı.
İLAYDA EŞİNİ DİNLEDİ
İsmail'in bu açıklamalarının hemen ardından İlayda Şeker'in Ayşe Yüksel'i Instagram'dan takipten çıkardığı görüldü.
Daha sonra Instagram sayfasında bir açıklamada bulunan Şeker, yayınladığı videoda kendisine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Bu arada saçma yorum yapanlar. Bakın arkadaşlar avukatlarımız her fotoğrafın altındaki yorumları okuyor.
Screenshotları, ss'leri zaten alıyorlar. Yapmayın, iki gün sonra bakın evinize kağıt geldiğinde, özür dileriz vs yapmayın ne gerek var.
Biz sizi bir yerlere vermek istemiyoruz. Sonra dava sonuçlanıyor, bana yazıyorsunuz. Yapmayın gerek yok. Ne gerek var. Ben burada bu kadar sinirlenmiyorum.
Biliyorsunuz ben de katıldım 2021 yılında. Orası öyle bir yer. Orada birbirinizi yiyorsunuz dışarı çıkınca, merhaba nasılsın aa öyle mi oldu.
Bakın açsınız, çok zor şartlarda yarışıyorlar. Yani inanmazsınız. Zaten orada İsmail'in üstüne çok gidiyorlar fark ettiyseniz. Yapmayın benim kocam zaten gerekeni yapıyor. Rahat olun siz."