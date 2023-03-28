RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Kemer, Temmuz 2021'de ise Karla adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında kızına vesikalık çektirdiği anları yayınladı. Minik Karla'yı gören "Annesinin kopyası" dedi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
28.03.2023 19:23 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:33
Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

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Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren 36 yaşındaki şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.

Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Kemer, Instagram hesabında kızına vesikalık çektirdiği anları yayınladı.

Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

Anne-kız paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken minik Karla'nın annesi ile olan benzerliği çok konuşuldu.

Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...

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