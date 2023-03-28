Cemre Kemer’in minik kızı Karla’yı gören hayran kaldı! Sevimli halleriyle ilgi odağı olan Karla annesinin kopyası! Hepsi grubunun üyesiydi...
Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Kemer, Temmuz 2021'de ise Karla adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında kızına vesikalık çektirdiği anları yayınladı. Minik Karla'yı gören "Annesinin kopyası" dedi. İşte o paylaşım...
28.03.2023 19:23 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:33
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.