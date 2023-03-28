4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...
Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in Ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiften geçen haftalarda ise bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Balkon pozlarını paylaşan sosyetik isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o pozları...
28.03.2023 20:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:52
Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in Ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.
Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.
Ünlü çiftin, bebek bekledikleri ortaya çıktı. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Balkon pozlarını paylaşan sosyetik isim, kısa sürede gündem oldu.