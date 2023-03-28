RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in Ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiften geçen haftalarda ise bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Balkon pozlarını paylaşan sosyetik isim, kısa sürede gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o pozları...

takvim.com.tr
28.03.2023 20:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:52
4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in Ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.

4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan ünlü çiftten, geçtiğimiz haftalarda beklenen müjdeli haber geldi.

4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Ünlü çiftin, bebek bekledikleri ortaya çıktı. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Balkon pozlarını paylaşan sosyetik isim, kısa sürede gündem oldu.

4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan balkon pozları! Hacı Sabancı’nın eşi son halini yayınladı! Arzu Sabancı’nın biricik gelinine bakın...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA