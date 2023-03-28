RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ortaya çıkan görüntüsü hamilelik iddialarını da beraberinde getirdi. "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim" açıklaması ile hafızalara kazınan Aslıhan Turan'ın oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'a kardeş mi geliyor? İşte sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aslıhan Doğan Turan'ın hamilelik iddialarına verdiği yanıt...

takvim.com.tr
28.03.2023 18:43 - Son Güncelleme: 28.03.2023 18:43
2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisi ile izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

Ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda da ikinci bebek müjdesi geldi. Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik.

2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim"

2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’in son haline bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yayınladı! Karı-koca ortalığı salladı...

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" dedi.

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