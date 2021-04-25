Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'
Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo veren Feyza Civelek'in aşk itirafı gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek, önceki gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol alan ve iki ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Civelek, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Feyza Civelek Adını, Çağatay Ulusoy'un da yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı... Sosyal medya gündeminde de son haliyle gündem olan Feyza Civelek'i görenler, 'Çağatay dön de ne kaybettiğine bir bak' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte 21 kilo veren ve sporunu aksatmayan Feyza Civelek'in dikkat çeken aşk açıklaması...
Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan Feyza Civelek, 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen Feyza Civelek, "Dizimiz reyting kurbanı oldu ama ben yazın yeni bir sinema filminde rol alacağım ve sezonda sürpriz bir diziyle ekranlara döneceğim" dedi.
"KİMSEYE GÜVENİMİZ KALMADI"
Aşk hayatı sorulan 26 yaşındaki oyuncu, verdiği ilginç cevapla, son dönemde konuşulan magazin aşklarından bazılarına da göndermede bulundu.Civelek'in, "Şu an hayatımda biri yok, zaten sürekli magazin haberlerini takip ediyorum. Sanat dünyasındaki insanların arkadaşlarının sevgilileriyle ya da eskileriyle beraber olduklarını görüyorum. Öyle olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. Kimseye güvenimiz kalmadı" açıklaması akıllarda soru işareti bıraktı.