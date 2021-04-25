RAMAZAN İMSAKİYE
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Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo veren Feyza Civelek'in aşk itirafı gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek, önceki gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol alan ve iki ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Civelek, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Feyza Civelek Adını, Çağatay Ulusoy'un da yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı... Sosyal medya gündeminde de son haliyle gündem olan Feyza Civelek'i görenler, 'Çağatay dön de ne kaybettiğine bir bak' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte 21 kilo veren ve sporunu aksatmayan Feyza Civelek'in dikkat çeken aşk açıklaması...

25.04.2021 09:47 - Son Güncelleme: 25.04.2021 10:13
Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan Feyza Civelek, 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen Feyza Civelek, "Dizimiz reyting kurbanı oldu ama ben yazın yeni bir sinema filminde rol alacağım ve sezonda sürpriz bir diziyle ekranlara döneceğim" dedi.


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Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

Civelek, her gün mutlaka bir saat yürüdüğünü vurgulayarak, "Gördüğünüz gibi her gün Bebek'te bir saat yürüyorum, yeniden kilo almaktan korkuyorum ve kendime dikkat ediyorum. Un, şeker ve hamurun tadını unuttum" şeklinde konuştu.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

"KİMSEYE GÜVENİMİZ KALMADI"
Aşk hayatı sorulan 26 yaşındaki oyuncu, verdiği ilginç cevapla, son dönemde konuşulan magazin aşklarından bazılarına da göndermede bulundu.Civelek'in, "Şu an hayatımda biri yok, zaten sürekli magazin haberlerini takip ediyorum. Sanat dünyasındaki insanların arkadaşlarının sevgilileriyle ya da eskileriyle beraber olduklarını görüyorum. Öyle olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. Kimseye güvenimiz kalmadı" açıklaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

"MİDE AMELİYATI GEÇİRMEDİM"
Genç oyuncu, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. 58 kiloyum. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

Oyunculuğa 'Acemi Cadı' ile başlayan Feyza Civelek; 'Sihirli Annem', 'Kavak Yelleri', 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol almıştı.