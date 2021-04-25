Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo vererek bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten aşk itirafı! 'Arkadaşımın eskisiyle...'

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı! 21 kilo veren Feyza Civelek'in aşk itirafı gündeme bomba gibi düştü. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek, önceki gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol alan ve iki ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Civelek, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Feyza Civelek Adını, Çağatay Ulusoy'un da yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı... Sosyal medya gündeminde de son haliyle gündem olan Feyza Civelek'i görenler, 'Çağatay dön de ne kaybettiğine bir bak' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte 21 kilo veren ve sporunu aksatmayan Feyza Civelek'in dikkat çeken aşk açıklaması...

25.04.2021 09:47 - Son Güncelleme: 25.04.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





