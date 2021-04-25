Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…
Sosyal medyada çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay ortaya çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi 3 bölümdür ekrana geliyor, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınlanan sahnelerde kimsenin fark etmediği ve sonradan oraya çıkan Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği gündemde popüler konu oldu. Camdan Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik kime benziyor? Sahnelerdeki detay dikkat çekti? İşte o ayrıntı…
Sosyal medyada çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay ortaya çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi 3 bölümdür ekrana geliyor, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınlanan sahnelerde kimsenin fark etmediği ve sonradan oraya çıkan Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği gündemde popüler konu oldu. Camdan Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik kime benziyor? Sahnelerdeki detay dikkat çekti? İşte o ayrıntı…
Camdan Kız dizisi büyük bir ilgiyle izleniyorken sahnelerdeki bazı detaylar da dikkat çekiyor. Başrollerinde Burcu Biricik'in yer aldığı, Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız dizisindeki inanılmaz benzerlik çok konuşulacak. Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı. Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Camdan Kız sahnelerinde yer alan şaşırtıcı detayları sizler için derledik.