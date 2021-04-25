Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Sosyal medyada çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay ortaya çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi 3 bölümdür ekrana geliyor, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınlanan sahnelerde kimsenin fark etmediği ve sonradan oraya çıkan Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği gündemde popüler konu oldu. Camdan Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik kime benziyor? Sahnelerdeki detay dikkat çekti? İşte o ayrıntı…