RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Sosyal medyada çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay ortaya çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi 3 bölümdür ekrana geliyor, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınlanan sahnelerde kimsenin fark etmediği ve sonradan oraya çıkan Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği gündemde popüler konu oldu. Camdan Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik kime benziyor? Sahnelerdeki detay dikkat çekti? İşte o ayrıntı…

25.04.2021 10:28 - Son Güncelleme: 25.04.2021 10:28
Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Sosyal medyada çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay ortaya çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi 3 bölümdür ekrana geliyor, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınlanan sahnelerde kimsenin fark etmediği ve sonradan oraya çıkan Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği gündemde popüler konu oldu. Camdan Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik kime benziyor? Sahnelerdeki detay dikkat çekti? İşte o ayrıntı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Camdan Kız dizisi büyük bir ilgiyle izleniyorken sahnelerdeki bazı detaylar da dikkat çekiyor. Başrollerinde Burcu Biricik'in yer aldığı, Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız dizisindeki inanılmaz benzerlik çok konuşulacak. Burcu Biricik'in şaşırtan benzerliği sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı. Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Camdan Kız sahnelerinde yer alan şaşırtıcı detayları sizler için derledik.

Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

KATE MİDDLETON BENZERLİĞİ!

Dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ile Kate Middleton arasında inanılmaz bir benzerlik fark edildi. Gerçek hayattan uyarlandığı söylenen dizi ile Kate Middleton arasındaki benzerlik çok konuşulacak.

Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Dizinin en çok beğenilen kısmı ise adeta prenses olarak lanse edilen Nalan karakteri. Call Me Mumsy adlı Instagram kullanıcısı diziyle ilgili çok önemli bir detay yakaladı.

Camdan Kız dizisinde ağızları açıkta bırakacak detay! Kimse bunu fark etmemişti! Burcu Biricik’in şaşırtan benzerliği…

Nalan karakterinin güzelliği ve kıyafetleriyle adeta bir "Royal Family" üyesini canlandırdığını tespit eden Call Me Mumsy, mükemmel detaylar yakaladı.