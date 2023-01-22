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Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: "Annesinin mi babasının mı kopyası?"

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: "Annesinin mi babasının mı kopyası?"

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka krizi ile gündeme gelen Cem Yılmaz, istinafın verdiği karara itiraz ederek, "10 bin doları anne de ödesin" demişti. Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz ile keyifli bir pazar geçiren Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada, "Kemal Yılmaz annesinin mi babasının mı kopyası?" sorusunu da beraberinde getirdi. Çoğunluk Kemal'i annesine benzetirken kimileri ise babasının kopyası dedi.

22.01.2023 12:20 - Son Güncelleme: 22.01.2023 12:25
Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: Annesinin mi babasının mı kopyası?

"ANNESİNİN Mİ BABASININ MI KOPYASI?"

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: Annesinin mi babasının mı kopyası?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti.

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: Annesinin mi babasının mı kopyası?

2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti.

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: Annesinin mi babasının mı kopyası?

Ahu Yağtu, anneliğin kendisine kattıklarını ''Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' sözleriyle açıklamıştı.

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: Annesinin mi babasının mı kopyası?

Yağtu, oğlu Kemal'ın kime benzediği sorusuna ise ''Huy olarak daha çok babaya benziyor. Ben huzurlu, sakin, bıraktığın yerde duran bir kadınım. O; coşkulu, yerinde duramıyor, bütün duygularını tepede yaşıyor'' yanıtını vermişti.

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