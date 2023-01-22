Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü: "Annesinin mi babasının mı kopyası?"
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka krizi ile gündeme gelen Cem Yılmaz, istinafın verdiği karara itiraz ederek, "10 bin doları anne de ödesin" demişti. Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz ile keyifli bir pazar geçiren Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada, "Kemal Yılmaz annesinin mi babasının mı kopyası?" sorusunu da beraberinde getirdi. Çoğunluk Kemal'i annesine benzetirken kimileri ise babasının kopyası dedi.
22.01.2023 12:20 - Son Güncelleme: 22.01.2023 12:25
"ANNESİNİN Mİ BABASININ MI KOPYASI?"
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile pazar keyfi! O kare sosyal medyayı ikiye böldü.
Ahu Yağtu, anneliğin kendisine kattıklarını ''Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' sözleriyle açıklamıştı.