İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna öpücüğü! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: "Yoksa yeniden mi?"

BENDE TORUN ÇOK

Tatlıses, muhabirlerin "Tüm aile buluşmuşken İdo Bey ve Yasemin Hanım'dan torun isteğinde bulundunuz mu?" sorusuna "Bende torun çok var" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Derya Tuna, Tatlıses'i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti. Mekân sahibi Murat Öztürk, acılı lezzetleri çok seven İbrahim Tatlıses'e acı ağırlıklı bir menü hazırlattı.