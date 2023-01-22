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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna öpücüğü! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: "Yoksa yeniden mi?"

İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna öpücüğü! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: "Yoksa yeniden mi?"

İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna öpücüğü! Aile kahvaltısından ayrılırken ortaya çıkan kare gündeme bomba gibi düştü. 4 çocuğu olan İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'i 2021 yılında evlendirmişti. Yıllar önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses'e büyük saygı duyduğunu ancak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten ve "Bir araya gelmemiz mümkün değil ama Tatlıses'le en büyük aşkı biz yaşadık." diyen Derya Tuna, İbrahim Tatlıses, oğlu İdo, gelini Yasemin ve dünürleri ile birlikte kahvaltıdaydı. Aile kahvaltı sonrası objektife birlikte mutluluk pozu veren Derya Tuna ile İbrahimTatlıses, ayrılırken ortaya çıkan görüntüyle sosyal medyada gündem oldu. Hala birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hayranları, "Yoksa yeniden mi?" yorumları yaptı.

22.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 22.01.2023 11:38
İbrahim Tatlıses’e Derya Tuna öpücüğü! ’En büyük aşkı biz yaşadık’ demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: Yoksa yeniden mi?

"YOKSA YENİDEN Mİ?"

İbrahim Tatlıses'e Derya Tuna öpücüğü! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o kare gündeme bomba gibi düştü...

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İbrahim Tatlıses’e Derya Tuna öpücüğü! ’En büyük aşkı biz yaşadık’ demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: Yoksa yeniden mi?

İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna oğulları İdo ile kahvaltıda bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses’e Derya Tuna öpücüğü! ’En büyük aşkı biz yaşadık’ demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: Yoksa yeniden mi?

Derya Tuna'nın Zekeriyaköy Bonyvex Villa'da organize ettiği kahvaltı yaklaşık 3 saat sürdü.

İbrahim Tatlıses’e Derya Tuna öpücüğü! ’En büyük aşkı biz yaşadık’ demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: Yoksa yeniden mi?

BENDE TORUN ÇOK

Tatlıses, muhabirlerin "Tüm aile buluşmuşken İdo Bey ve Yasemin Hanım'dan torun isteğinde bulundunuz mu?" sorusuna "Bende torun çok var" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Derya Tuna, Tatlıses'i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti. Mekân sahibi Murat Öztürk, acılı lezzetleri çok seven İbrahim Tatlıses'e acı ağırlıklı bir menü hazırlattı.

İbrahim Tatlıses’e Derya Tuna öpücüğü! ’En büyük aşkı biz yaşadık’ demişti o kare gündeme bomba gibi düştü: Yoksa yeniden mi?

Kahvaltı sonrası İbrahim Tatlıses ailesiyle birlikte muhabirlerin karşısına çıktı. Derya Tuna'nın davetlisi olarak bir araya geldiklerini ifade eden ünlü türkücü, "Derya hanım sağ olsun davet etti, geldik. Dünürlerle güzel bir kahvaltı yaptık" dedi.

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