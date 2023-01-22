Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Paletsiz Karadeniz'i geçer..."

Duruşun da verdiği etkiyle ayakları olduğundan daha büyük görünen Sarıkaya sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncunun ayakları hakkında acımasız yorumlar yapan kullanıcılara diğer kullanıcılar tepki gösterdi. Ardından ünlülerin ayak numaraları merak konusu oldu.