Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Paletsiz Karadeniz'i geçer..."
Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu, ünlü oyuncu sosyal medyada fena ti'ye alındı. Daha önce de ayaklarıyla birçok defa adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'le birlikte rol aldığı son projesinden bir görüntü ile gündeme bomba gibi düştü. 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın ayakları hakkında, "Paletsiz Karadeniz'i geçer..." , "Palet gibi" , "Serenay Sarıkaya kaç numara giyiyormuş ki böyle?" yorumları yapanlar da oldu, eleştirilere tepki gösterenler de... İşte Serenay'ın ti'ye alınan o görüntüsü ve sizler için derlediğimiz ünlülerin ayak numaraları...
22.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 22.01.2023 13:08
"PALETSİZ KARADENİZ'İ GEÇER..."
Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı.
Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz gün yayınlanmaya başladı.
AYAKLARI OLAY OLDU
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bir sahnede masada oturduğu pozu sosyal medyada paylaşıldı.