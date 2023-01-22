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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Paletsiz Karadeniz'i geçer..."

Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Paletsiz Karadeniz'i geçer..."

Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu, ünlü oyuncu sosyal medyada fena ti'ye alındı. Daha önce de ayaklarıyla birçok defa adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'le birlikte rol aldığı son projesinden bir görüntü ile gündeme bomba gibi düştü. 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın ayakları hakkında, "Paletsiz Karadeniz'i geçer..." , "Palet gibi" , "Serenay Sarıkaya kaç numara giyiyormuş ki böyle?" yorumları yapanlar da oldu, eleştirilere tepki gösterenler de... İşte Serenay'ın ti'ye alınan o görüntüsü ve sizler için derlediğimiz ünlülerin ayak numaraları...

22.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 22.01.2023 13:08
Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti’ye alındı: Paletsiz Karadeniz’i geçer...

"PALETSİZ KARADENİZ'İ GEÇER..."

Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti'ye alındı.

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Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti’ye alındı: Paletsiz Karadeniz’i geçer...

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz gün yayınlanmaya başladı.

Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti’ye alındı: Paletsiz Karadeniz’i geçer...

Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken Sarıkaya'nın bir sahnede görünen ayakları sosyal medyaya damga vurdu.

Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti’ye alındı: Paletsiz Karadeniz’i geçer...

AYAKLARI OLAY OLDU

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bir sahnede masada oturduğu pozu sosyal medyada paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya’nın ayakları olay oldu! Görenler inanamadı sosyal medyada fena ti’ye alındı: Paletsiz Karadeniz’i geçer...

Duruşun da verdiği etkiyle ayakları olduğundan daha büyük görünen Sarıkaya sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncunun ayakları hakkında acımasız yorumlar yapan kullanıcılara diğer kullanıcılar tepki gösterdi. Ardından ünlülerin ayak numaraları merak konusu oldu.

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