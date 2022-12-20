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Haberler Magazin Kısmetse Olur yangın yeri 'kardeşim sen boynuzlandın...' Tolga Aybüke'yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Kısmetse Olur yangın yeri 'kardeşim sen boynuzlandın...' Tolga Aybüke'yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma başlar başlamaz yakışıtırılan bazı isimler var. O çiftlerden biri de Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal. Ancak gelin görün ki eve gelen yeni damat adayı gözüne Aybüke'yi kestirince olanlar oldu. İşte detaylar...

20.12.2022 10:16 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:16
Kısmetse Olur yangın yeri ’kardeşim sen boynuzlandın...’ Tolga Aybüke’yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, 8. bölüm tanımı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur yangın yeri ’kardeşim sen boynuzlandın...’ Tolga Aybüke’yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Yarışmanın başladığı ilk günden bu yana yakıştırılan iki isim var Tolga ve Aybüke.

Kısmetse Olur yangın yeri ’kardeşim sen boynuzlandın...’ Tolga Aybüke’yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Ancal gelin görün ki, damat adayı Furkan eve gelince işler değişti.

Kısmetse Olur yangın yeri ’kardeşim sen boynuzlandın...’ Tolga Aybüke’yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Kızlar evine gelen yeni aday Furkan, evde heyecan seviyesini yükseltirken, 'Çakal dövmeli kız' olarak tanınan TikTok fenomeni Aybüke ile dans etti.

Kısmetse Olur yangın yeri ’kardeşim sen boynuzlandın...’ Tolga Aybüke’yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı

Tabi bu görüntüler damatlar evinde tansiyonun yükselmesine yetti de arttı bile.

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