Kısmetse Olur yangın yeri 'kardeşim sen boynuzlandın...' Tolga Aybüke'yi el el üstünde sarmaş dolaş görünce ortalık karıştı
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma başlar başlamaz yakışıtırılan bazı isimler var. O çiftlerden biri de Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal. Ancak gelin görün ki eve gelen yeni damat adayı gözüne Aybüke'yi kestirince olanlar oldu. İşte detaylar...
20.12.2022 10:16 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:16
5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, 8. bölüm tanımı dikkat çekti.