Didem Soydan'ın sütyensiz görüntüsü olay! Transparan elbisesiyle poz verdi eteklerini sıyırdı görenler: "Aleyna Tilki'ye yetişemiyorsunuz"
Didem Soydan'ın sütyensiz görüntüsü olay! Transparan elbisesiyle poz verdi eteklerini sıyırdı görenler yorum yağmuruna tuttu bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Aleyna Tilki'ye yetişemiyorsunuz" yorumu dikkat çekti. Geçtiğimiz ay frikik verdiği fotoğrafı ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan önceki gün bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Soydan bu kez de transparan elbisesiyle adından söz ettirdi.
20.12.2022 09:21 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:29
Didem Soydan'ın sütyensiz görüntüsü olay! Transparan elbisesiyle poz verdi eteklerini sıyırdı görenler yorum yağmuruna tuttu, bir takipçisinin "Aleyna Tilki'ye yetişemiyorsunuz" yorumu dikkat çekti.
Sık sık yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.