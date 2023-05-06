Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! 44 yaşındaki Tolga Karel gençlik sırlarını bir bir sıraladı Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u...
Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Bir süre önce babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Tolga Karel ardından 4.kez baba olmuştu. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oldukça aktif kullandığı Instagram hesabından bu kez gençlik sırlarını paylaştı. İşte Karel'in o listesi.
06.05.2023 09:57 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:57
'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
"1- Akdeniz usulü beslenmeye gayret edin
2-Soğuk sıkım erken hasat zeytinyağını ve çiğ sarımsağı özellikle gece yatarken yanınızdan asla eksik etmeyin
3-Alkolü 5 yıl önce bırakmıştım onun yanına 3 ay önce Sigara ile de vedalaştım, hayatımda verdiğim en iyi 2 karardan bir tanesi oldu
4-Aralıklı oruç tutun mutlaka
5- Günde biraz tarçın zencefilli yeşil çay için