Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! 44 yaşındaki Tolga Karel gençlik sırlarını bir bir sıraladı Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu. Karel şimdilerde dört çocuk babası.