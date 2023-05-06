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"Dünya düğünümüzü konuşacak" demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo'nun çöl düğünü dillere düştü "Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?"

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Önce akşam da çöl düğünü yapan Şeyma Subaşı'nın daha önce yaptığı "Dünya düğünümüzü konuşacak" açıklaması bir kez daha gündeme geldi.

06.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:31
Dünya düğünümüzü konuşacak demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo’nun çöl düğünü dillere düştü Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi.

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Dünya düğünümüzü konuşacak demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo’nun çöl düğünü dillere düştü Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı.

Dünya düğünümüzü konuşacak demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo’nun çöl düğünü dillere düştü Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?

Fas'ın Marakeş şehrinde düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Dünya düğünümüzü konuşacak demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo’nun çöl düğünü dillere düştü Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?

Subaşı'nın düğünün ilk günü sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Dünya düğünümüzü konuşacak demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo’nun çöl düğünü dillere düştü Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?

Ünlü ismin bazı takipçileri eleştiride bulunurken bazı takipçileri ise iyi dileklerini iletti.

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