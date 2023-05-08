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Haberler Magazin 34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! 2 yöntemle dal gibi kaldı! İşte cayır cayır kilo verme sırrı

34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! 2 yöntemle dal gibi kaldı! İşte cayır cayır kilo verme sırrı

Ekranların sevilen yüzü Merve Oflaz'ın fit ve sağlıklı görünmesinin sırrı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve düzenli egzersiz yapmasına dayanıyor. Özellikle yeterli miktarda protein, karbonhidrat, yağ ve lif içeren besinleri tüketmesi, vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlıyor. Ayrıca pandemi sürecinde aldığı 4 kiloyu kısa sürede vermesinin nedeni de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmasıydı. Güzel oyuncu fit görünmesinin sırrını yıllar sonra ilk kez açıkladı.

08.05.2023 09:38 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:40
34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

34 yaşındaki Merve Oflaz tek formülle bakın nasıl eridi! Güzel oyuncunun kilo verme sırrı ortaya çıktı. Pandemide 4 kilo alan Oflaz, zayıflama yöntemini açıkladı. İşte 34 yaşında 34 beden olmanın sırrı...

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4 kilo verme garantili Merve Oflaz diyeti! 2 formülle dal gibi kaldı! İşte cayır cayır kilo verme sırrı

Merve Oflaz düzenli olarak su tüketimine de dikkat ediyor. Günde en az 2-3 litre su içmeye çalışıyor ve vücudunun ihtiyacı olan suyu karşılamak için su içmeyi ihmal etmiyor.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

"4 KİLO ALDIM"

Merve Oflaz, "Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe verdim.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Sporu tamamen bırakmasam da motive olamadım.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Sonuç olarak 4 kilo aldım.

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