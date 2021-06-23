Cansu Tosun’dan yırtmaçlı mini şortuyla dans şov! Ünlü oyuncu kıvırdı sosyal medya yıkıldı Erkan Kolçak Köstendil’in eşi…
Cansu Tosun'dan yırtmaçlı mini şortuyla dans şov! Ünlü oyuncu kıvırdı sosyal medya yıkıldı… Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Cansu Tosun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Lambada yapan ünlü oyuncu, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yırtmaçlı mini şortuyla dans eden Tosun'un paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cansu Tosun'un çok konuşulan dansı…
23.06.2021 21:51
- Son Güncelleme: 23.06.2021 22:02
Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun, geçen yıl ise Marsel adını verdikleri oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Sosyal medyada oğlu Marsel ile yayınladığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.
Lambada yapan Cansu Tosun, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yırtmaçlı mini şortuyla dans eden Tosun'un paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medya kullanıcıları, kıvrak figürleriyle dikkat çeken Cansu Tosun'un dans performansına tam not verdi.
NE OLMUŞTU?
Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti, Köstendil'in rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca soluğu Antalya'da aldı.