Cansu Tosun’dan yırtmaçlı mini şortuyla dans şov! Ünlü oyuncu kıvırdı sosyal medya yıkıldı Erkan Kolçak Köstendil’in eşi…

Cansu Tosun'dan yırtmaçlı mini şortuyla dans şov! Ünlü oyuncu kıvırdı sosyal medya yıkıldı… Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Cansu Tosun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Lambada yapan ünlü oyuncu, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yırtmaçlı mini şortuyla dans eden Tosun'un paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte Cansu Tosun'un çok konuşulan dansı…

23.06.2021 21:51 - Son Güncelleme: 23.06.2021 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





