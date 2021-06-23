Pelin Karahan imaj tazeledi! Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan’dan sonra o kervana katıldı son haliyle kendine hayran bıraktı
Pelin Karahan imaj tazeledi! Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara dönen Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı. Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi. Koyu renk saçlarını sarartan ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. 'Hazırız' notuyla son halini paylaşan Pelin Karahan, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni imajına takipçileri övgü yağdırdı. İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı…
23.06.2021 21:25
- Son Güncelleme: 23.06.2021 21:25
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara dönen Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı. Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi.
Pelin Karahan, "Hazırız" notunu düştüğü paylaşımıyla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun son hali, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Pelin Karahan'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Takipçileri, ünlü oyuncunun yeni imajına tam not vererek iltifat yağmuruna tuttu. Pelin Karahan için "Kadın güzel olunca renklerde güzel duruyor", "Tam senin rengin, bayıldım", "Çok güzel, çok yakışmış" yorumları yapıldı.
İşte ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çok konuşulan yeni imajı…