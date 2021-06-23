Pelin Karahan imaj tazeledi! Hazal Kaya, Amine Gülşe ve Seda Bakan’dan sonra o kervana katıldı son haliyle kendine hayran bıraktı

Pelin Karahan imaj tazeledi! Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara dönen Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı. Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi. Koyu renk saçlarını sarartan ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. 'Hazırız' notuyla son halini paylaşan Pelin Karahan, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni imajına takipçileri övgü yağdırdı. İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı…

23.06.2021 21:25 - Son Güncelleme: 23.06.2021 21:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





