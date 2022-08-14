Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: "Balık olmak vardı"
Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı, güzel oyuncuyu görenler, "O denizde balık olmak vardı" , "En doğal haliyle daha güzel" , "Eyşan güzelliği" gibi yorumlar yaptı. Yakın arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile ile başrol paylaştığı Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarıyla gündemde...
14.08.2022 18:02 - Son Güncelleme: 14.08.2022 18:02
"BALIK OLMAK VARDI"
Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuna yorum yağdı.
Boyu 1,76 m olan Cansu Dere, Marmaris Bozburun'dan paylaştığı doğal pozuyla kısa sürede gündem oldu.