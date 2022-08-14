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Haberler Magazin Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: "Balık olmak vardı"

Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: "Balık olmak vardı"

Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı, güzel oyuncuyu görenler, "O denizde balık olmak vardı" , "En doğal haliyle daha güzel" , "Eyşan güzelliği" gibi yorumlar yaptı. Yakın arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile ile başrol paylaştığı Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarıyla gündemde...

14.08.2022 18:02 - Son Güncelleme: 14.08.2022 18:02
Cansu Dere’den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: Balık olmak vardı

"BALIK OLMAK VARDI"

Cansu Dere'den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cansu Dere’den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: Balık olmak vardı

2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuna yorum yağdı.

Cansu Dere’den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: Balık olmak vardı

Boyu 1,76 m olan Cansu Dere, Marmaris Bozburun'dan paylaştığı doğal pozuyla kısa sürede gündem oldu.

Cansu Dere’den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: Balık olmak vardı

İşte başta Cansu Dere olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaz tatilinden kareler...

Cansu Dere’den ortalığı kasıp kavuran paylaşım! Bikinisini giydi denizin ortasında güneş banyosu yaptı görenler: Balık olmak vardı

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