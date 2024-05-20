Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz’in transparan tarzı sosyal medyaya damga vurdu! Eleştiriler peş peşe geldi: Çıplaklık şıklık mı?

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne gitti. Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli gibi isimlerin de katıldığı festivalde siyah transparan elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kıyafetiyle sosyal medyanın diline düşen Deniz'e tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Güzel kız, çirkin elbise" derlen bir başkası "Çıplaklık şıklık mı?" yorumunda bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan kıyafeti...
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan 2022 yılının kasım ayında ayrılan ünlü oyuncu, daha sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yalamıştı.
Yazıcıoğlu'yla da ilişkisi uzun sürmeyen oyuncu, şimdi ise tarzıyla gündeme geldi. Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne gitti.