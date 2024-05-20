Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Hilmi Cem İntepe ifşası! “Reddedilmiş erkek tribi” Meğer daha önce...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'a elenerek veda eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun sosyal medyadaki bir hamlesi görenleri şaşkına çevirdi. Kalaycıoğlu, Hilmi Cem ve kendisi hakkında yapılan bir paylaşımı beğendi. "Reddedilmiş erkek tribi" ifadeleri ise dikkat çekti. Olayın ardından gözler "Aleyna'ya ben de diğer erkekler de yüz vermiyoruz" diyen Hilmi Cem İntepe'ye çevrildi. İşte detaylar...
Survivor All Satr'da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Özgür Tetik'e 5-0 yenilen adaya veda eden isim oldu.
Yarışmanın ilk gününden bu yana attığı her adımla dikkat çeken Kalaycıoğlu'nun eleme sonrası yaptıkları da sık sık gündeme geldi.
Elendikten sonra paylaşım dahi yapmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu yeni düşmanı Yunus Emre'yi takipten çıktı.