8 günde 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! 53'lük oyuncu 77 kiloya fişek hızında düştü! "Kan gruplarına göre..."

Komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve fit bir görünüme kavuşmak için dikkat çekici bir zayıflama yöntemi geliştirdi. 8 günde tam 8 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Sezer'in bu başarısının ardındaki sır merak konusu oldu. Sezer, sağlıklı bir yaşam tarzı ve fit bir vücut için kararlı bir adım attı ve kendine özgü bir zayıflama yöntemi geliştirdi. Yöntemi, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını içeriyor. Ancak, Sezer'in bu süreçte kısa sürede büyük bir kilo kaybı yaşamasını sağlayan özel bir teknik de bulunuyor.