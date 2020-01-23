Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?
Ebru Polat bu kez Instagram paylaşımlarıyla değil canlı yayında yaşadığı skandalla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin, "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" şeklinde yaptığı çıkışa, "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine! Milletten sana ne! Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene... En iyisi mi haydi biz denize... Al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı." sözleriyle destek olan 36 yaşındaki Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında sevgilisiyle tartışan Ebru Polat, konuşmasının ifşa olduğunu fark edince şoke oldu.
23.01.2020 17:44
- Son Güncelleme: 23.01.2020 18:09
Ebru Polat, Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki Ebru Polat, sevgilisiyle konuşmasının ifşa olmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"
Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER