Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"

Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.