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Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

Ebru Polat bu kez Instagram paylaşımlarıyla değil canlı yayında yaşadığı skandalla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin, "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" şeklinde yaptığı çıkışa, "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine! Milletten sana ne! Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene... En iyisi mi haydi biz denize... Al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı." sözleriyle destek olan 36 yaşındaki Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında sevgilisiyle tartışan Ebru Polat, konuşmasının ifşa olduğunu fark edince şoke oldu.

23.01.2020 17:44 - Son Güncelleme: 23.01.2020 18:09
Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

Ebru Polat, Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki Ebru Polat, sevgilisiyle konuşmasının ifşa olmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat, telefonunda "Mavişim' diye kayıtlı olan ve herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen ünlü şarkıcı, ifşa olduğunu öğrenince canlı yayında ağzı açık kaldı.

Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

Skandal pozlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" canlı yayınına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışma yaşayan şarkıcı, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şoke oldu: Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz?

"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"

Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.

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