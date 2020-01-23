Şeyma Subaşı'nın kirası 80 bin TL olan kafesi kapandı! Haydan gelen huya gider Şeyma
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 125 bin TL'lik nafakayı gezmeye harcayınca Bebek'teki Healthyish kafesi kapatıldı. Aylık 80 bin TL kira ödeyen Subaşı, masraflar artınca çareyi kafeyi kapatmakta buldu. Dükkanın kepenklerini indiren Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı. 2015 yılında Nişantaşı'nda açtığı Nini adlı mağazasının 20 bin Euro'luk kirasını ödeyemeyen Subaşı, dükkanı kapatıp kızı ve o zamanlar yakın arkadaşı olan Selda Car ile Miami'ye uçmuştu!
Şeyma Subaşı 2015 yılında açtığı Nini adlı mağazasının 20 bin Euro'luk kirasını ödeyemeyince çareyi dükkanı kapatmakta bulmuştu. Yıl 2020... Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafaka almasına rağmen Bebekte açtığı Healthyish kafesinin kepengini indirdi.
Şeyma Subaşı kafeyi kapatma nedenini şu sözlerle açıklamıştı...
"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."
Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır."
"Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor"