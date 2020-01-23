Yeşilçam'a 'Arap Celal' karakteriyle damga vuran Celalettin Yonat şaşırttı! Herkes Arap zannediyor ama...

Kemal Sunal filmlerinin unutulmazıydı oldukça şaşıracaksınız! Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Bakın Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat nereli çıktı... İşte Celal Yonat ve birçok ünlünün memleketleri...

23.01.2020 23:02 - Son Güncelleme: 24.01.2020 00:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





