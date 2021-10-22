Canlı yayında fena kavga ettiler! 'Benim oğlumun peşini bırakın' dedi Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı!
Seda Sayan'ın sunduğu programda Rus gelin kavgası yaşandı. Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Fırat, Rus sevgilisi Esmiralda ile evlenmek isteyince kıyamet koptu. Programa katılan Fırat'ın annesi 'Yabancı gelin' istemiyorum diyerek stüdyoyu inletti. Annesi ve sevgilisi arasında kalan Fırat sonunda dayanamayarak canlı yayında annesine inat evlenmek teklifinde bulundu. Oğluna isyan eden anne, ''Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz'' diye konuştu. Esmiralda'nın annesi de işin içine girince ortalık karıştı.
22.10.2021 13:20
- Son Güncelleme: 22.10.2021 13:20
Rus gelin istemeyen kadın Sabahın Sultan'ı Seda Sayan'la programında ortalığı birbirine kattı. Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Ağrılı Fırat annesinden rıza alıp Rus sevgilisi Mira ile evlenmek istedi. Annesi ise 'Türkiye'de kız mı kalmadı' diyerek oğluna karşı çıktı. Mira'yı çok seven Fırat ise annesi ve sevgilisi arasında ne yapacağını şaşırdı. Seda Sayan ortamı yumuşatmaya çalışsa da bir anda kendini tartışmanın ortasında buldu.