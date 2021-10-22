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Haberler Magazin Canlı yayında fena kavga ettiler! 'Benim oğlumun peşini bırakın' dedi Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı!

Canlı yayında fena kavga ettiler! 'Benim oğlumun peşini bırakın' dedi Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı!

Seda Sayan'ın sunduğu programda Rus gelin kavgası yaşandı. Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Fırat, Rus sevgilisi Esmiralda ile evlenmek isteyince kıyamet koptu. Programa katılan Fırat'ın annesi 'Yabancı gelin' istemiyorum diyerek stüdyoyu inletti. Annesi ve sevgilisi arasında kalan Fırat sonunda dayanamayarak canlı yayında annesine inat evlenmek teklifinde bulundu. Oğluna isyan eden anne, ''Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz'' diye konuştu. Esmiralda'nın annesi de işin içine girince ortalık karıştı.

22.10.2021 13:20 - Son Güncelleme: 22.10.2021 13:20
Canlı yayında ortalık karıştı! Herkes ne yapacağını şaşırdı Seda Sayan kavganın ortasında kaldı! Rus gelin istemeyen kadın...

Rus gelin istemeyen kadın Sabahın Sultan'ı Seda Sayan'la programında ortalığı birbirine kattı. Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Ağrılı Fırat annesinden rıza alıp Rus sevgilisi Mira ile evlenmek istedi. Annesi ise 'Türkiye'de kız mı kalmadı' diyerek oğluna karşı çıktı. Mira'yı çok seven Fırat ise annesi ve sevgilisi arasında ne yapacağını şaşırdı. Seda Sayan ortamı yumuşatmaya çalışsa da bir anda kendini tartışmanın ortasında buldu.

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Canlı yayında ortalık karıştı! Herkes ne yapacağını şaşırdı Seda Sayan kavganın ortasında kaldı! Rus gelin istemeyen kadın...

Programa yüzü gözükmeyecek şekilde katılan anne "Oğlum ben sana Türkiye'de çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz" deyince oğlu sinirlendi ve herkesi şoke eden bir hamle yaptı.

Canlı yayında ortalık karıştı! Herkes ne yapacağını şaşırdı Seda Sayan kavganın ortasında kaldı! Rus gelin istemeyen kadın...

Annesine inat Rus Mira'ya evlenme teklifinde bulundu. Stüdyo karıştı.

Canlı yayında ortalık karıştı! Herkes ne yapacağını şaşırdı Seda Sayan kavganın ortasında kaldı! Rus gelin istemeyen kadın...

Oğlunun istemediği bir kızla evlenmesi istemeyen anne, düşüncelerini dile getirince Mira'dan da tepki gecikmedi.

Canlı yayında ortalık karıştı! Herkes ne yapacağını şaşırdı Seda Sayan kavganın ortasında kaldı! Rus gelin istemeyen kadın...

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz" demesinin ardından genç kız da, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey" diyerek stüdyoyu terk etti.

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