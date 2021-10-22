Canlı yayında fena kavga ettiler! 'Benim oğlumun peşini bırakın' dedi Seda Sayan ne yapacağını şaşırdı!

Rus gelin istemeyen kadın Sabahın Sultan'ı Seda Sayan'la programında ortalığı birbirine kattı. Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan programa katılan Ağrılı Fırat annesinden rıza alıp Rus sevgilisi Mira ile evlenmek istedi. Annesi ise 'Türkiye'de kız mı kalmadı' diyerek oğluna karşı çıktı. Mira'yı çok seven Fırat ise annesi ve sevgilisi arasında ne yapacağını şaşırdı. Seda Sayan ortamı yumuşatmaya çalışsa da bir anda kendini tartışmanın ortasında buldu.