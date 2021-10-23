Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın aslen nereli çıktı! Herkesi şaşırttı işte Özgür Ozan’ın memleketi

Özgür Ozan, 1966 yılında memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Ankara'da, Sanat tiyatrosunda başlamış sonrasında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nünden mezun olmuştur. Ayrıca 19 yaşına kadar profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Bir kardeşi bulunmaktadır. Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ifade etmiştir.