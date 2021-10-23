Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan bakın aslen nereli çıktı! Herkesi şaşırttı işte Özgür Ozan'ın memleketi
2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan hakkında pek çok detay merak ediliyor. Bunlardan biri de memleketi oldu. Bakın Özgür Ozan aslen nereliymişy. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
23.10.2021 09:06
- Son Güncelleme: 23.10.2021 09:11
Özgür Ozan, 1966 yılında memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Ankara'da, Sanat tiyatrosunda başlamış sonrasında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nünden mezun olmuştur. Ayrıca 19 yaşına kadar profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Bir kardeşi bulunmaktadır. Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ifade etmiştir.
Özgür Ozan'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.