Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Özerman, dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.