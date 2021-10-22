Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor 'üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım' Önce boxerını açmış sonra da...
Erkan Özerman skandalları gün geçtikçe büyüyor... Erkan Özerman'ın, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasının ardından gerisi çorap söküğü gibi gelmeye devam ediyor. 2. Sayfa'ya katılan eski yarışmacılardan Erkan Özerman'ın "Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum" dediğini iddia etti.
Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemde.
Bir başka yarışmacı ise Erkan Özerman'ın "Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum" dediğini iddia etti.
Özerman, dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.
Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına "masaj yapma karşılığı ödül vadettiği" yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özerman hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.