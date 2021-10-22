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Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor 'üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım' Önce boxerını açmış sonra da...

Erkan Özerman skandalları gün geçtikçe büyüyor... Erkan Özerman'ın, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasının ardından gerisi çorap söküğü gibi gelmeye devam ediyor. 2. Sayfa'ya katılan eski yarışmacılardan Erkan Özerman'ın "Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum" dediğini iddia etti.

22.10.2021 14:40 - Son Güncelleme: 22.10.2021 14:40
Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına katılan yarışmacılar günlerdir iddialarını sürdürüyor. Programa bugün katılan konuklardan biri "Boxer'ımı açmaya çalıştı ne yapıyorsun dedim ben" dedi.

Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Bir başka yarışmacı ise Erkan Özerman'ın "Sende doğulu fiziği var. Üst tarafına bayıldım otelde yer ayırtacağım aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum" dediğini iddia etti.

Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Özerman, dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.

Erkan Özerman Best Model ifşaları katlanıyor ’üstüne bayıldım alt tarafını görmek için sabırsızım’ Önce boxerını açmış sonra da...

Erkan Özerman, 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına "masaj yapma karşılığı ödül vadettiği" yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özerman hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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