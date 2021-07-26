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Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı... Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan 45 yaşındaki sunucu, vücudundaki selülitten uyku düzenine kadar birçok konu hakkında konuştu. Esmersoy'un samimi itirafları kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Esmersoy'un açıklamalarından dikkat çeken satır başları...

26.07.2021 20:44 - Son Güncelleme: 26.07.2021 20:44
Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

Bir süredir Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Magazin D'de yer alan habere göre; hakkında bilinmeyenleri anlatan Burcu Esmersoy, selüliti olduğunu itiraf etti. İşte Burcu Esmersoy'un o açıklamaları...

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Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

"EVİMDE HEP MİSAFİR VAR"
Tatilde yorulduğunu söyleyen Esmersoy, "Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli" dedi. Temiz çamaşır kokusunu sevdiğini de sözlerine ekleyen sunucu, "Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar" diye ekledi.

Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

Esmersoy, "Dağınım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum" şeklinde konuşan Burcu Esmersoy, "Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum" dedi.

Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

SELÜLİT İTİRAFI
Selüliti olduğunu itiraf eden sunucu, "Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor" dedi.

Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

Sağlıklı bir hayat yaşadığından bahseden sunucu, "20:30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 20:00'de kapanıyor. 21:30-22:00 gibi yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme. Çalıştıkça ışıldıyorum" şeklinde konuştu.