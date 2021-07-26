Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı
Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı... Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan 45 yaşındaki sunucu, vücudundaki selülitten uyku düzenine kadar birçok konu hakkında konuştu. Esmersoy'un samimi itirafları kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Esmersoy'un açıklamalarından dikkat çeken satır başları...
26.07.2021 20:44
- Son Güncelleme: 26.07.2021 20:44
Bir süredir Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Magazin D'de yer alan habere göre; hakkında bilinmeyenleri anlatan Burcu Esmersoy, selüliti olduğunu itiraf etti. İşte Burcu Esmersoy'un o açıklamaları...
Esmersoy, "Dağınım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum" şeklinde konuşan Burcu Esmersoy, "Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum" dedi.