Burcu Esmersoy ne var ne yok ortaya döktü! Bilinmeyenlerini anlattı itirafları peş peşe sıraladı

"EVİMDE HEP MİSAFİR VAR"

Tatilde yorulduğunu söyleyen Esmersoy, "Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli" dedi. Temiz çamaşır kokusunu sevdiğini de sözlerine ekleyen sunucu, "Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar" diye ekledi.