Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

Can Yaman ile Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam bir eğlence mekanında objektiflere takıldı. Daha önce verdiği bir röportajda aşk adamı olmadığını ve burcu gereği aşırı kıskanç bir insan olduğunu belirten Can Yaman, muhabirlerin Demet Özdemir ile aşk yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine verdiği cevap bakın ne oldu...