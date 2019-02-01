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Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

Can Yaman, Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu Can Yaman, dün gece Demet Özdemir ile birlikte bir mekanda görüntülendi. Yaman, mekana girerken ve çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Daha önce verdiği bir röportajda, aşırı derecede kıskanç olduğunu ve aşk adamı olmadığını söyleyen Can Yaman, Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına bakın ne yanıt verdi.

01.02.2019 11:56 - Son Güncelleme: 01.02.2019 12:04
Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

Can Yaman ile Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam bir eğlence mekanında objektiflere takıldı. Daha önce verdiği bir röportajda aşk adamı olmadığını ve burcu gereği aşırı kıskanç bir insan olduğunu belirten Can Yaman, muhabirlerin Demet Özdemir ile aşk yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine verdiği cevap bakın ne oldu...

Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında birçok aşk haberi gündeme geldi. Dizinin hayranları ikisini çok yakıştırsa da Can Yaman ve Demet Özdemir haberleri hep yalanladı. Dün gece eğlenmek için gittikleri mekana girerlerken muhabirlerin "Çıkışta sizi el ele bekliyoruz Demet Hanım'la" sözü üstüne Can Yaman, "Daha çok beklersiniz." yanıtını verdi.

Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

"AŞK YOK"

Mekan çıkışı gazetecilere konuşan oyuncu Demet Özdemir ise "Arkadaşlar aşk yok. Ekip olarak eğlenmeye geldik." cevabını vererek Can Yaman'ın aşk iddialarını yalanlamasını doğruladı. Hayranları çiftin aşk haberini heyecanla beklerken Yaman ve Özdemir ısrarla arkadaş oldukları ve aşk iddialarının yalan olduğunu dile getiriyorlar.

Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

Can yaman, daha önce verdiği bir röportajda burcundan dolayı aşırı kıskanç olduğunu ve aşk adamı olmadığını söylemişti. Peki Can yaman'ın burcu nedir?

Can Yaman ile Demet Özdemir yakalandı! Can Yaman: Aşk adamı değilim...

ONUR SAYLAK

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