Can Yaman Francesca Cipriani'nin kalbini fena kırdı, mesajlarına yanıt vermedi! İtalya'da dizileri rekor kırınca...

MESAJLARIMA YANIT VERMEDİ

Francesca Cipriani "Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın" diyerek sözlerini tamamladı.

Can Yaman şimdiki günlerine kavuşana kadar pek çok değişim dönemi geçirdi ve yıllar içerisindeki değişimi gerçekten takdir topluyor. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.