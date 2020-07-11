Can Yaman Francesca Cipriani'nin kalbini fena kırdı, mesajlarına yanıt vermedi! İtalya'da dizileri rekor kırınca...
Dolunay, Erkenci Kuş Hangimiz Sevmedik, İnadına Aşk gibi dizilerde rol alan Can Yaman magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Özellikle eski rol arkadaşı Demet Özdemir'in bir dönem sevgilisi olduğu iddia edilen Can Yaman pek çok aşkıyla da gündeme gelmişti. 8 Kasım 1989 doğumlu Can Yaman'ın dizileri özellikle ve İtalya ve İspanya'da fazlasıyla ilgi görünce ona bu ülkelerde şöhreti getirdi. İtalya'da ve İspanya'da kadınların izdihamına uğradığı günleri hatırlarsınız. İşte Can Yaman bu sıralarda birinin kalbini kırdı. Can Yaman, İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'nin iddiasına göre onu üzdü. Bakın nasıl...
11.07.2020 13:05
- Son Güncelleme: 11.07.2020 13:05
MESAJLARIMA YANIT VERMEDİ
Francesca Cipriani "Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın" diyerek sözlerini tamamladı.
Can Yaman şimdiki günlerine kavuşana kadar pek çok değişim dönemi geçirdi ve yıllar içerisindeki değişimi gerçekten takdir topluyor. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
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