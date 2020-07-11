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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitledi bir sezon boyunca. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terzic, Aslıhan Karalar, Özge Törer, Ragıp Savaş, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularından biri de Saruhan Hünel. Alişar Bey karakterine hayat veren Saruhan Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında herkes merak ediyor. Aynalı Tahir dizisi ile ünlenen deneyimli oyuncunun annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Kardeşi de ünlü şarkıcı Aslı Hünel. 50 yaşındaki oyuncu bir dönem kardeşi ile küslük yaşamıştı. Yakışıklı oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de aşk hayatıydı. Nitekim Saruhan Hünel'in kalbini kaptırdığı güzel ortaya çıktı.

11.07.2020 12:03 - Son Güncelleme: 11.07.2020 12:03
Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alişar Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan 50 yaşındaki oyuncu kalbini bir güzele kaptırdı. Hatta öyle bir kaptırdı ki, nazardan korkuyor. Saruhan Hünel'in ismini dahi söylemekten kaçındığı sevgilisi güzelliğiyle herkesi büyüledi.

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Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum

İşte başta Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum
Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı: Nazardan korkuyorum
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