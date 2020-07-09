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Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

Dolunay, Erkenci Kuş Hangimiz Sevmedik, İnadına Aşk gibi dizilerde rol alan Can Yaman magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Özellikle eski rol arkadaşı Demet Özdemir'in bir dönem sevgilisi olduğu iddia edilen Can Yaman pek çok aşkıyla da gündeme gelmişti. 8 Kasım 1989 aşklarını kameralardan saklayamasa da aile hayatını saklı tutmakta gayet başarılı. Sevenleri Can Yaman'ın nereli olduğunu merak ediyor. İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin memleketleri.

09.07.2020 14:44 - Son Güncelleme: 09.07.2020 14:44
Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır.

Peki Can Yaman aslen nereli? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

EBRU ŞAHİN

Antalya

Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

FURKAN ANDIÇ

İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.

Can Yaman bakın aslen nereli çıktı! Can Yaman'ın memleketini duyanlar şaşırıyor, meğer...

YALÇIN HAFIZOĞLU
Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir.

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