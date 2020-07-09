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Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Instagram hesabından eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı. F.Bahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in, 2009 Miss Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni yaş günü paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. "Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda..." ile başlayan satırların ardından Volkan Demirel ve eşi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

09.07.2020 14:07 - Son Güncelleme: 09.07.2020 14:36
Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı. Eski kaleci Volkan Demirel'in eşine yazdığı satırlar kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü çift arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Volkan Demirel'in paylaşımı ve eşi ile arasındaki yaş farkı...

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel için duygusal satırlar! 'Güzel eşim...'

HADİSE

22 Ekim 1985

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