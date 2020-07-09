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Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile rekor paylaşım! 'Babası gibi keskin bakışlım...'
Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile rekor paylaşım! 'Babası gibi keskin bakışlım...'
Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2019 yılında ilk çocukları Karan Özçivit'i kucaklarına almışlardı. 34 yaşındaki Fahriye Evcen, oğlu Karan ile rekor bir paylaşıma imza attı. Doğum sonrasında aldığı kiloları vermesi ile adından sıkça söz ettiren Evcen'in, 'Babası gibi keskin bakışlım...' notuyla paylaştığı fotoğraf, bir saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı. İşte başta Fahriye Evcen ve Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin çocukları.
09.07.2020 15:49
- Son Güncelleme: 09.07.2020 16:16
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzelleri güzeli eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan ile fotoğrafını paylaştı. Kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni alan Evcen, yine rekor kırdı.
REKOR BEĞENİ
Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fahriye Evcen'in fotoğrafına kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
BODRUM'DA İLE TATİLİ
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.
İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi. Özçivit, personeli için özel bir müştemilat da yaptırdı. Ayrıca çiftin tatile Porsche marka cip ve VIP minibüsleriyle geldiği, balık tutabilmek için de bir tekne satın aldıkları öğrenildi.
Özçivit önceki gün bahçe düzeniyle yakından ilgilenip eksikler için sık sık markete gitti. Evcen ise oğlundan gözünü bir an olsun ayırmadı.