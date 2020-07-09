Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile rekor paylaşım! 'Babası gibi keskin bakışlım...'

İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi. Özçivit, personeli için özel bir müştemilat da yaptırdı. Ayrıca çiftin tatile Porsche marka cip ve VIP minibüsleriyle geldiği, balık tutabilmek için de bir tekne satın aldıkları öğrenildi.