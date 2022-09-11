Doğum yapan Gupse Özay kızının ilk fotoğrafını paylaştı "hoş geldin" dedi! Barış Arduç'un kızının tam ismi bakın neymiş!
Doğum yapan Gupse Özay kızının ilk fotoğrafını paylaştı "hoş geldin" dedi! Barış Arduç'un kızının tam isminin anlamı merak konusu oldu. 2014'te birlikte oynadıkları film setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini kucağına alan çift sosyal medya gündeminde. Doğum yapan Gupse Özay Instagram'dan kızının fotoğrafını paylaştı ve adını açıkladı. İki ismi olan Gupse Özay'ın kızının ikinci adı olan Jan ne demek merak ediliyor. İşte çiftin kızlarından gelen ilk kare ve merak edilen Jan isminin anlamı...
11.09.2022 16:49 - Son Güncelleme: 11.09.2022 17:05
HOŞ GELDİN JAN ASYA ARDUÇ
Doğum yapan Gupse Özay kızının ilk fotoğrafını paylaştı "hoş geldin" dedi! Barış Arduç'un kızının tam ismi bakın neymiş!
Çerkes asıllı Türk oyuncu, senarist ve yönetmen olan Gupse Özay ile oyuncu eşi Barış Arduç ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
6 yıllık birlikteliklerini Çeşme'de kıyılan sade bir nikah töreni ile taçlandıran Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızları merak ediliyordu ki beklenen paylaşım Gupse'den geldi.