Çağla Şıkel'e Edis'le aşk iddiaları soruldu bakın ne yaptı! Edis'in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti aracın kapısına kadar gelmesini bekleyen Çağla...
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Sonrasında Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Çağla Şıkel gecelerde görüntülendi.
17.12.2022 09:08 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:08
Geçtiğimiz günlerde Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklif ettiği iddiasının ardından Çağla Şıkel günler sonra gecelerde görüntülendi. İşte haberin detayları...
Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.
'BEN SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM'
Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre Edis Görgülü Şıkel ile evlenmek istiyordu ve Şıkel'e evlilik teklifi etmişti. Haberde şu detaylar yer alıyordu.