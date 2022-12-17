Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu
Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. Kızı Alara'nın velayeti konusunda eski eşi Reza Zarrab'la davalık olduğu iddia edilen Ebru Gündeş'ten günler sonra paylaşım geldi. Ancak takipçilerini de ikiye böldü
17.12.2022 10:07 - Son Güncelleme: 17.12.2022 10:07
11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
MAKYAJSIZ HALİNİ YAYINLADI
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, 2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıktı.
ESTETİK Mİ?
Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.