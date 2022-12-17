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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. Kızı Alara'nın velayeti konusunda eski eşi Reza Zarrab'la davalık olduğu iddia edilen Ebru Gündeş'ten günler sonra paylaşım geldi. Ancak takipçilerini de ikiye böldü

17.12.2022 10:07 - Son Güncelleme: 17.12.2022 10:07
Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

48 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

MAKYAJSIZ HALİNİ YAYINLADI

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, 2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıktı.

Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

Yolculuk sırasında verdiği pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcının doğal hali dikkat çekti.

Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu takipçilerini ikiye bölündü! Sevgilisi eski eşi Hadise derken günler sonra paylaştı olanlar oldu

ESTETİK Mİ?

Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.

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