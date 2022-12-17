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Haberler Magazin 4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir'den kayınvalideli poz! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçen Ağustos ayında nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftten Demet Özdemir, bu kez kayınvalidesi ile verdiği pozla çok konuşuldu. Oğuzhan Koç'un gelinleriyle poz veren annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Oğuzhan Koç'un sır gibi sakladığı biricik annesi...

takvim.com.tr
17.12.2022 01:46 - Son Güncelleme: 17.12.2022 01:46
4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta gerçekleşen düğün töreniyle evlendi.

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4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftten Demet Özdemir, bu kez kayınvalidesi ile verdiği pozla çok konuşuldu. Oğuzhan Koç'un gelinleriyle poz veren annesini görenler ise hayran kaldı.

4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

Söz konusu fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak beğeni yağmuruna tutuldu.

4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

İşte başta Oğuzhan Koç'un gelinleriyle poz veren annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...

Murat Boz

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