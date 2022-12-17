4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir’den kayınvalideli poz! Oğuzhan Koç’un sır gibi sakladığı annesi gelinleriyle...
4 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir'den kayınvalideli poz! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçen Ağustos ayında nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftten Demet Özdemir, bu kez kayınvalidesi ile verdiği pozla çok konuşuldu. Oğuzhan Koç'un gelinleriyle poz veren annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Oğuzhan Koç'un sır gibi sakladığı biricik annesi...
17.12.2022 01:46 - Son Güncelleme: 17.12.2022 01:46
Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta gerçekleşen düğün töreniyle evlendi.
Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftten Demet Özdemir, bu kez kayınvalidesi ile verdiği pozla çok konuşuldu. Oğuzhan Koç'un gelinleriyle poz veren annesini görenler ise hayran kaldı.