Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Ogeday Girişken'in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: "Bir süre bağırarak..."

Survivor Ogeday Girişken'in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: "Bir süre bağırarak..."

Survivor Ogeday Girişken'in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Ogeday Girişken Instagram paylaşımı ile geçtiğimiz günlerde herkesi üzmüştü. Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Girişken, "Dualarınızı esirgemeyin" dedi. 3 gündür kayıp olan İsmail Nayman Arık için dua isteyen Girişken'in babası olduğu düşünülen kişi bambaşka çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranılan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

07.08.2022 08:59 - Son Güncelleme: 07.08.2022 09:02
Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Survivor Ogeday Girişken'in Instagram paylaşımı sevenlerini üzmüştü. Denizde kayıplara karışan kişinin Ogeday Girişken'in babası olmadığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ileri sürülmüştü.

Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.

Survivor Ogeday Girişken’in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: Bir süre bağırarak...

ARKADAŞININ BABASI ARANIYOR!

Survivor yarışmasına katılan ve şampiyon olması ile bir anda yıldızı parlayan Ogeday Girişken, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Survivor Ogeday Girişken’in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: Bir süre bağırarak...

Girişken, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar benim babam değil bir arkadaşımın babası için paylaştım ama ilginiz için teşekkürler... Arkadaşım için destek olursanız çok sevinirim"

SON DAKİKA