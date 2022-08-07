Survivor Ogeday Girişken'in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: "Bir süre bağırarak..."
Survivor Ogeday Girişken'in babası sanılmıştı! Denizde kayıplara karışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Ogeday Girişken Instagram paylaşımı ile geçtiğimiz günlerde herkesi üzmüştü. Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Girişken, "Dualarınızı esirgemeyin" dedi. 3 gündür kayıp olan İsmail Nayman Arık için dua isteyen Girişken'in babası olduğu düşünülen kişi bambaşka çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranılan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı. İşte detaylar...
07.08.2022 08:59 - Son Güncelleme: 07.08.2022 09:02
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.