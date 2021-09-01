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Haberler Magazin Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı'nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı'nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Müge Anlı'nın programında ele alınan Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programa katılan öldürülen Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri şoke etti. Acılı anne, ''Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar"dedi.

01.09.2021 14:19 - Son Güncelleme: 01.09.2021 14:19
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı’nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Konya'da 3 yıl önce evlerinde kızları Büşra Büyükşen ile oturdukları sırada içeri giren kişi yaşa kişilerce öldürülen Nejla ve Metin Büyükşen çiftini kimi öldürdüğü hala kafalarda soru işareti. Gözaltına alınan 25 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı’nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Cinayet tam çözüldü derken yeni gelişmeler son dakika olarak Müge Anlı canlı yayınında yaşanmaya devam ediyor.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı’nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş de vardı.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı’nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Abdullah Başdemir'in ifadesinde şunları söyledi;

''Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı’nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!

Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı.

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