Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı'nın programında konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı!
Müge Anlı'nın programında ele alınan Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programa katılan öldürülen Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri şoke etti. Acılı anne, ''Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar"dedi.
01.09.2021 14:19
- Son Güncelleme: 01.09.2021 14:19
Konya'da 3 yıl önce evlerinde kızları Büşra Büyükşen ile oturdukları sırada içeri giren kişi yaşa kişilerce öldürülen Nejla ve Metin Büyükşen çiftini kimi öldürdüğü hala kafalarda soru işareti. Gözaltına alınan 25 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Cinayet tam çözüldü derken yeni gelişmeler son dakika olarak Müge Anlı canlı yayınında yaşanmaya devam ediyor.