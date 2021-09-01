Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in hayranlığını dile getirdiği Selin Yeninci bu kez birbirinden güzel pozlarını peş peşe paylaştı. Fotoğraflarının çoğunda makyajsız olan Selin Yeninci'nin güzelliğine beğeni yağdı.
01.09.2021 11:30
- Son Güncelleme: 01.09.2021 11:30