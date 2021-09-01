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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in hayranlığını dile getirdiği Selin Yeninci bu kez birbirinden güzel pozlarını peş peşe paylaştı. Fotoğraflarının çoğunda makyajsız olan Selin Yeninci'nin güzelliğine beğeni yağdı.

01.09.2021 11:30 - Son Güncelleme: 01.09.2021 11:30
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Güzel oyuncu bir süre önce de , dizi çekimi için bulunduğu Adana'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

Selin Yeninci, 11 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci bikinisini giydi pareosunu bağladı! Sıfır makyaj Selin bildiğinizden daha güzel

2021'de zorlu günler geçiren Selin Yeninci son olarak paylaştığı fotoğraflarında oldukça mutlu ve huzurlu görünüyor.

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