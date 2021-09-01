Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

Şeyma Şubaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatiline devam ediyor. Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yeni durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni, birbirinden renkli pozlara imza attı.