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Haberler Magazin Aşk Şeyma Subaşı'yı 'şahlandırdı!' Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bitmek bilmeyen tatili

Aşk Şeyma Subaşı'yı 'şahlandırdı!' Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bitmek bilmeyen tatili

Her anını anbean sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı şu sıralar sevgilisi Meedo ile Mısır'da tatilde. Bir ayrılıp bir barışan çift çarpıcı olaylarla gündeme geldi ancak Şeyma Meedo'yu da kendisine benzetmeyi başardı. Sosyal medyada aktif olmayı sevmediği bilinen Meedo da artık Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor, sevgilisinin hesabında ise eskisinden daha fazla yer alıyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da tatil yapan Şeyma Subaşı ata bindi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, at üstünde şaha kalktığı bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

01.09.2021 14:49 - Son Güncelleme: 01.09.2021 14:49
Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

Şeyma Şubaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatiline devam ediyor. Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yeni durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni, birbirinden renkli pozlara imza attı.

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Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

Ayrılık kararı aldıktan kısa bir süre sonra barışan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

İstanbul ve Bodrum'dan sonra Mısır'a giden çift, aşk dolu pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

AT ÜSTÜNDE ŞAHLANDI

Sevgilisiyle ülkenin dört bir yanını gezen Şeyma Subaşı, son olarak Mısır'da ata bindi.

Aşk Şeyma Subaşı’yı ’şahlandırdı!’ Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bitmek bilmeyen tatili

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Subaşı, at üstünde şaha kalktığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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