Aşk Şeyma Subaşı'yı 'şahlandırdı!' Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bitmek bilmeyen tatili
Her anını anbean sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı şu sıralar sevgilisi Meedo ile Mısır'da tatilde. Bir ayrılıp bir barışan çift çarpıcı olaylarla gündeme geldi ancak Şeyma Meedo'yu da kendisine benzetmeyi başardı. Sosyal medyada aktif olmayı sevmediği bilinen Meedo da artık Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor, sevgilisinin hesabında ise eskisinden daha fazla yer alıyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da tatil yapan Şeyma Subaşı ata bindi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, at üstünde şaha kalktığı bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.
01.09.2021 14:49
- Son Güncelleme: 01.09.2021 14:49
Ayrılık kararı aldıktan kısa bir süre sonra barışan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
AT ÜSTÜNDE ŞAHLANDI
Sevgilisiyle ülkenin dört bir yanını gezen Şeyma Subaşı, son olarak Mısır'da ata bindi.