Hadise'den ayrılığın şerefine göğüs dekolteli pozlar 'iyi ki ayrılmışsınız tebrikler' Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'nin yüzü gülüyor
30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. 5 aylık evliliğin bitme nedeni, sonrasında yaşananlar günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor. Ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunlar olurken konu hakkında sessizliğini koruyor her iki taraf da. Hadise ise önceki gün yaptığı minili, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla adeta 'geri döndüm' dedi. Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, pek çoğu da Mehmet Dinçerler'e itafendi. İşte detaylar...
30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ilersi sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkısı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte haberin detayları.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.
HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.