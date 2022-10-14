Hadise’den ayrılığın şerefine göğüs dekolteli pozlar ’iyi ki ayrılmışsınız tebrikler’ Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin yüzü gülüyor

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.