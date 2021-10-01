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Haberler Magazin Burcu Özberk'in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu'dan ayrıldı

Burcu Özberk'in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu'dan ayrıldı

12 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yerini korumayı başarıyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Burcu Özberk'in gizli aşk macerasının son bulduğu ve sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldü.

01.10.2021 12:57 - Son Güncelleme: 01.10.2021 12:58
Burcu Özberk’in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu’dan ayrıldı

Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Burcu Özberk'ten ayrılık haberi. Burcu Özberk'in sessiz sedasız yürüttüğü ilişkisinin sonlandığı iddiası sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Burcu Özberk’in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu’dan ayrıldı

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Burcu Özberk. Afili Aşk dizisiyle kariyerinde yaşadığı ivmeyle şimdilerde adından söz ettiriyor.

Burcu Özberk’in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu’dan ayrıldı

2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları", kariyerinin dönüm noktası oldu.

Burcu Özberk’in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu’dan ayrıldı

Ama kariyerindeki asıl yükselişi Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Nazlı karakterine borçlu. Daha sonra Afili Aşk dizisiyle de adından sıkça söz ettirdi.

Burcu Özberk’in gizli aşk macerası bir o kadar gizli bitti! Ormanda görüntülendiği sevgilisi Murat Kazancıoğlu’dan ayrıldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel yıldızın en bilinen ilişkisi kendisi gibi oyuncu olan Alperen Duymaz'la olan ilişkisi oldu. Çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.

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