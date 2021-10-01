Ebru Yaşar’ın son haline bakın! Yıllar içindeki değişimi olay oldu estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medya onu konuştu
Ebru Yaşar'ın son haline bakın! Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Değişimi ile dikkat çeken Ebru Yaşar'ın son hali sosyal medyaya damga vururken şarkıcının İbo Show'daki estetiksiz halleri yeniden gündeme geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Yaşar'ın yıllar içindeki değişimi hakkında yorumda bulundu. Öte yandan estetiksiz halinin sık sık konuşulmasıyla ilgili açıklama yapan Ebru Yaşar'ın "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" şeklindeki sözleri yine çok konuşuldu. İşte Ebru Yaşar'ın estetikle gelen değişimi...
01.10.2021 13:17
- Son Güncelleme: 01.10.2021 13:17
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçen aylarda 5 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile buzları eritmiş ve İbo Show'a konuk olmuştu.
Söz konusu programın nostalji köşesinde ise Ebru Yaşar'ın yıllar önceki görüntülerine yer verilmişti. Görüntüleri görenler şoke olurken Yaşar'ın estetiksiz hali uzun süre gündem olmuştu.
Ebru Yaşar estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelmesi hakkında ise "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" demişti.