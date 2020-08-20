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Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Bu sürecin ardından en çok aranan oyunculardan biri haline gelen Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyordu. Bir dönem Alperen Duymaz'la aşk yaşayan ve son olarak Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü'yla adı anılan Burcu Özberk'in sevgilisi ortaya çıktı.

20.08.2020 09:37 - Son Güncelleme: 20.08.2020 09:46
Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

Burcu Özberk'in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin'le aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin, önceki gün Bodrum Maçakızı'nda tüm gün vakit geçirdiği iddia edildi. Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

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Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

Milliyet'in haberine göre; Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

Kazancıoğlu'nun köpeğini paylaşan Özberk'in "Bilen bilir" notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

YILLAR İÇİNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

Şeyma Subaşı

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