Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar beyaz mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar beyaz mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, şimdilerde tatil fotoğraflarıyla ortalığı sallıyor. Tescilli güzel, Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Önceki gün Bodrum'da kameralara yakalanan Aslıhan Karalar beyaz mayosu ve neşeli tavırlarıyla ortalığı salladı.

20.08.2020 09:05 - Son Güncelleme: 20.08.2020 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ