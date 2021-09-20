Burcu Esmersoy’la görüntüleri şoke eden Tahsin bakın Acun’dan ne alıyormuş! Masterchef Tahsin’in kazancı ortaya çıktı resmen milyoner oldu!

Masterchef Tahsin'in kazancı ortaya çıktı resmen milyoner oldu! Burcu Esmersoy'la görüntüleri şoke eden Tahsin'in Acun'dan aldığı para dudak uçuklattı. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı olarak kendini gösteren ve ekranlara gelen her bölümüyle birlikte çok büyük talep gören Masterchef Türkiye 2021'de bu sezonun yarışmacıları oldukça renkli karakterlere sahip. Kendini en çok öne çıkartan yarışmacı Tahsin olurken, yarışmacıyla ilgili sosyal medyada çok fazla tepki olduğu görülüyor. Hazırladığı tabaklarla sezonun şampiyonu olmaya aday olarak görülen Tahsin'in kazancıyla ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ancak geçmişi herkesi bir kez daha şaşırttı.