Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

"YEDİNCİ KEZ TEŞEKKÜRLER"

"Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun."