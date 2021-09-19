Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla'nın 'akbilimi bile sen dolduruyordun' dediği eşi...
Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla, Instagram hesabından 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'a 7'inci evlilik yıl dönümünde yayınladığı mesajla gündeme bomba gibi düştü. BKM Güldür Güldür oyuncusu evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına, "Akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye" dedi, herkes Rüştü Onur Atilla'nın eşini merak etti. İşte Güldür Güldür İbrahim'in iki çocuğunun annesi olan büyük aşkı Sinem Ayyıldız...
19.09.2021 09:46
- Son Güncelleme: 19.09.2021 09:46
Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rüştü Onur Atilla altına bu notu düştü:
"Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye..."