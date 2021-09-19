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Haberler Magazin Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla'nın 'akbilimi bile sen dolduruyordun' dediği eşi...

Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla'nın 'akbilimi bile sen dolduruyordun' dediği eşi...

Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla, Instagram hesabından 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'a 7'inci evlilik yıl dönümünde yayınladığı mesajla gündeme bomba gibi düştü. BKM Güldür Güldür oyuncusu evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına, "Akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye" dedi, herkes Rüştü Onur Atilla'nın eşini merak etti. İşte Güldür Güldür İbrahim'in iki çocuğunun annesi olan büyük aşkı Sinem Ayyıldız...

19.09.2021 09:46 - Son Güncelleme: 19.09.2021 09:46
Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

Güldür Güldür İbrahim'den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! İşte Rüştü Onur Atilla'nın 'akbilimi bile sen dolduruyordun' dediği eşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

2014 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çiftinden Atilla, evliliklerinin yedinci yılını kutlamak adına duygusal bir mesaj paylaştı.

Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rüştü Onur Atilla altına bu notu düştü:
"Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye..."

Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

"YEDİNCİ KEZ TEŞEKKÜRLER"
"Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun."

Güldür Güldür İbrahim’den eşine evlilik yıl dönümünde duygusal mesaj! Rüştü Onur Atilla’nın ’akbilimi bile sen dolduruyordun’ dediği eşi...

Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çiftinin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelmişti.

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