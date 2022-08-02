Burcu Biricik mavi bikinisi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Camdaki Kız’ın Nalan’ına bakın! “Feride görmesin...”
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Eşi Emre Yetkin ile deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmemişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan tatil pozlarına yenisini ekledi ve mavi bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan pozlara Camdaki Kız dizisine gönderme yapılarak "Feride görmesin..." yorumunda bulunuldu. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyaya damga vuran pozları...
02.08.2022 18:25 - Son Güncelleme: 02.08.2022 18:25
Hayat Şarkısı, Fatma, Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kzı dizisindeki Nalan karakteriyle izleyici karşısına geçti.
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Eşi Emre Yetkin ile deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan tatil pozlarına yenisini ekledi ve mavi bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınladı.
Kısa sürede gündem olan pozlara Camdaki Kız dizisine gönderme yapılarak "Feride görmesin..." yorumunda bulunuldu.